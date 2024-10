Manapság már senki sem lepődik meg, ha Megyeri Csilla időről időre pompás ruhakölteményekkel is elkápráztatja követőit. Ezúttal azonban nem bonyolította túl a dolgokat: őszi outfitekkel jelentkezett be Instagram-oldalán, egyebek mellett miniszoknyában mutatta meg tökéletes alakját – hívta fel rá a figyelmet nemrégiben a ripost.

Megyeri Csilla ismét Instagram-oldalán örvendeztette meg követőit

Forrás: MW-archív

A népszerű tévésztár időről-időre megmutatja szexi, nőies oldalát rajongóinak. A celeb most is így tett: több dögös szettet próbált fel, ezekről pedig fotó is készült. Megyeri Csilla Instagram-oldalán az is jól látható, a sztár kirobbanó formában van.

Gyönyörű vagy

– írta neki egy követője.

Annyira csodálatos és tökéletes

– tette hozzá egy másik kommentelő.