Bár delfinekkel úszhatott, oroszlánt, leopárdot, elefántokat látott a vadonban, mégsem ez tette a legnagyobb hatást Kerekes Grétára Afrikában. A DSI Debrecen napokban visszavonult, korábbi 10-szeres bajnok gátasa a párizsi olimpia után utazott egy nyaralásra a párjával Zanzibárra, ahol nem csak a környezet ragadta magával, hanem a helyiek boldogsága, kedvessége is. – „Ezer éve” nem tudtam a párommal nyaralni, tehát nagyon vágytam már egy olyan utazásra, ahol tényleg csak ketten vagyunk. Nagy álmom volt Zanzibár, így elterveztem, ha kijutok az olimpiára, akkor szeretnék majd oda is eljutni – elevenítette fel a Haon-nak Kerekes Gréta nyaralását. – Gyönyörű, de egyben tanulságos út is volt, hiszen egyrészt Afrika környezete, élővilága fantasztikus – delfinekkel úszhattunk, voltunk szafarin, ahol oroszlánt, leopárdot, elefántcsaládot láttunk a vadonban –, de közben ott a kontinens másik arca, a szegénység. A hotelből kilépve rengeteg nélkülöző embert láttunk, a gyerekeken szakadt ruha, némelyik mezítláb, ami szíven ütött. Hiába tudtuk, hogy Afrikában nagy a szegénység, és éheznek az emberek, ezzel szembesülni arra késztet, magadba nézz, és átértékelj néhány dolgot – hangsúlyozta.

Kerekes Grétát megérintette az Afrikában taapsztalható mélyszegénység

Forrás: Kerekes Gréta-archív

Kerekes Gréta ajándékot is kapott

Grétiék vittek magukkal egy nagy zacskó játékot, cukorkákat, melyekből minden nap osztogattak a gyerekeknek, akik nagyon örültek az édességeknek.

Az egyik alkalommal egy étteremben ebédeltek, amikor egy kisfiú messziről mutatta nekik, hogy éhes. A pár odahívta, leültette, és megetette a kis lurkót. – Miután eltüntette az ebédjét, mondta, hogy Coca-cola, így vettünk neki egy üveg kólát is, szegénybe alig fért bele, de megitta, cserébe pedig egy nyakláncot akasztott a nyakamba, ami annyira jólesett a lelkemnek.

Ez a kettősség elképesztő, sokan mélyszegénységben élnek, ám mégis sokkal boldogabbak, mint mi a hozzájuk képest jólétben.

Zanzibárt nagyon ajánlom, mert sokszínű, gyönyörű sziget kedves emberekkel – mondta el Kerekes Gréta.