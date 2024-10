Ahogyan arról korábban beszámoltunk, szeptember 23-án kezdetét vette a Házasodna a gazda, az RTL társkereső realityműsora, amiben a hajdúszoboszlói Varga Marcella is küzd a dusnoki férfi, Máté gazda szívéért. Mint megírtuk, Máté gazdának már az első pillanattól fogva szimpatikus volt a 27 éves hajdúszoboszlói nő. Az adás után a Házasodna a gazda Facebook-oldalán többen is úgy vélekedtek, a lányok közül Marcella illene a leginkább Máté gazdához. Néhány napja Marcella a Haonnak elmondta, korábban is többször megfordult a fejében, hogy jelentkezik a műsorba, de soha nem volt olyan gazda, aki felkeltette volna az érdeklődését, mostanáig. – Amikor megláttam Máté bemutatkozóját, akkor jött egy sugallat, hogy meg kell ismernem őt. Nemcsak a külseje tetszett meg azonnal, hanem a gondolkodása is. Nagyon megfogott, szóval eldöntöttem, hogy jelentkezem, és lesz, ami lesz – osztotta meg velünk legutóbb Marcella. Hozzátette, szerinte Máté gazda jobban néz ki élőben, mint a bemutatkozó videón.

A Házasodna a Gazda Mátéja két lányt is elküldött birtokáról

Máté csalódott az egyik feleségjelölt miatt

Az utóbbi időben (adásokban) igencsak sok minden történt a Házasodni a gazda Mátéja körül, a lányok szó szerint jöttek-mentek a férfi birtokáról. Máté gazda egyik alkalommal barátját, Istvánt kérte meg, segítsen neki abban, ő külső szemlélőként hogyan látja a lányokat, szerinte melyik feleségjelölt illene hozzá a leginkább. István, miután eltöltött a lányokkal némi időt, arra a következtetésre jutott, hogy Vivien, Marcella és Milla közül dőlhetne el a legvégén, kivel folytatja az ismerkedést Máté.

Marcellával valóban nagyon jól éreztem legutóbb magam, elég közel kerültünk egymáshoz, a traktoron adtam is az arcára egy puszit

– fogalmazta meg barátjának, Istvánnak a gondolatait Máté.

Később történt egy nem várt fordulat, ugyanis a Házasodna a gazda feleségjelöltjeiből az egyik, pontosabban Vivien úgy döntött, nem folytatja tovább a küzdelmet Máté kegyeiért. – Muszáj hazamennem. Nem tudok tovább maradni, ugyanis a munkám hazaszólít – közölte a döntését Vivien. Máté gazda egyáltalán nem örült a bájos lány elhatározásának, ugyanis szimpatikus volt számára a salgótarjáni nő.

Sok érzés és gondolat van bennem, nagyon kedvelem Vivient, sajnálom, hogy most el kell mennie. Csalódott vagyok. Egyébként is sokat csalódtam már az életben, ezért is választottam ezt a műsort, hogy talán itt ilyen téren nem lesz gond. Nagyon sajnálom, hogy itt hagyott. Lehet, hogy ez volt élete legrosszabb döntése

– jegyezte meg Máté, aki nem akármilyen döntést hozott meg a műsor során.