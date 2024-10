Egy hete elstartolt a Házasodna a gazda, az RTL társkereső realityműsora, amiben a hajdúszoboszlói Varga Marcella is küzd a dusnoki férfi, Máté gazda szívéért. A csütörtöki adásban láthattuk a 23 éves férfihez megérkezni a jelölteket, köztük volt Marcella is, aki bájos arcával és szőke fürtjeivel már az első percekben lenyűgözte Máté gazdát. Láthatóan szimpatikus volt neki a 27 éves hajdúszoboszlói nő, és nem csak neki. Az adás után a Házasodna a gazda Facebook-oldalán többen is úgy vélekedtek, a lányok közül Marcella illene a leginkább Máté gazdához.

A Házasodna a gazda Marcellája a dusnoki férfi, Máté gazda szívéért küzd

Forrás: rtl.hu

Ki illik a Házasodna a gazda Mátéjához?

Az adás után telefonon értük utol a Házasodna a gazda Marcelláját, aki a Haonnak elmondta, többször megfordult a fejében, hogy jelentkezik a műsorba, de soha nem volt olyan gazda, aki felkeltette volna az érdeklődését, mostanáig.

Amikor megláttam Máté bemutatkozóját, akkor jött egy sugallat, hogy meg kell ismernem őt. Nemcsak a külseje tetszett meg azonnal, hanem a gondolkodása is. Nagyon megfogott, szóval eldöntöttem, hogy jelentkezem, és lesz, ami lesz

– emelte ki Marcella.

A Házasodna a gazda Marcellája megosztotta velünk, már az első benyomás nagyon pozitív volt. A nő szerint Máté gazda jobban néz ki élőben, mint a videón.

Nagyon kedves, és a korához képest érett gondolkodású

– jegyezte meg. Megosztotta, amikor megérkezett Dusnokra, akkor csupa jó érzés volt benne, tetszett neki a falu, a házak, az egész miliő rögtön magával ragadta. Egyáltalán nem áll tőle távol a falusi élet. Bárándon sokat segített a nagyszüleinek, amikor a nagypapája betegeskedett, és a nagymamája sem volt a legjobb állapotban, akkor ő etette, itatta meg a jószágokat, szóval egyáltalán nem nehéz beilleszkednie hasonló környezetbe. A Házasodna a gazda az érzelmek harca is egyben, nem csak Marcella küzd Máté gazda kegyeiért, vele együtt még több jelölt is, szóval izgatottan várjuk mi is, mit hoz majd a folytatás.