A Debrecenben született Gombos Edina az Instagramon számolt be arról, hogy floridai lakosokként ő és a családja is veszélyben vannak, miután a négyes erősségű Helene hurrikán után a napokban újabb hurrikán éri el az Egyesült Államok partjait – olvasható az Origó cikkében.

Gombos Edina az Instagramon számolt be a veszélyről

Forrás: Gombos Edina / Instagram

– Ilyen sem volt még! Alig 10 nappal a Helene hurrikán pusztítása után újabb hurrikán érkezik. Milton – írta a posztjában, miközben a videójában részletesebben is kifejtette, hogy mire lehet számítani. – Újabb hurrikán érkezik, ami már csak azért is meglepő, mert alig tíz nappal ezelőtt Florida nyugati oldalát, Észak-Karolina egyes részeit teljesen átrendezte a Helene hurrikán.

Ez a mostani Milton más útvonalon halad majd, bennünket is érint, és lehet, hogy négyes erősségű lesz.

– Van három napunk felkészülni rá, épp most már a benzinkútnál vagyok, megtankolom az autómat, ez is a felkészülés része. Hogy hogyan zajlik ez az egész ilyenkor, azt majd megmutatom a következő videómban, óráról órára közvetítem majd az eseményeket. Láthatjátok a felkészülésünket, azt is, amikor megérkezik a hurrikán, és amikor elvonult, kimegyek a városba szétnézni, hogy mit hagy maga után – magyarázta.