Szakmai nyaralás Ibizán

A debreceni Roncsbár rezidens DJ-je arról is mesélt, hogy a megterhelő nyári szezont egy nyaralással próbálta kipihenni. – Ibizára utaztam, ahol a tervek szerint sokat lazultam volna, de naiv ábránd maradt, hogy aktívan pihenek, mivel minden este buliztunk a barátaimmal. Persze nem tudtam meghazudtolni önmagam, nyitott szemmel és füllel jártam a bulikba. El kell ismernem, Ibiza egészen más, mint amit itthon megszokhattunk, hihetetlenek a DJ-k keverései, szemet kápráztatók a díszletek, parádés a táncosok műsora, s a hangosítás is fantasztikus. Ráadásul páratlan a zenei felhozatal, olyan számokat is játszanak, amiket eddig még ki sem adtak hivatalosan. Volt szerencsénk élőben meghallgatni a Purple Disco Machine-t, akinek a készülő albumáról már tudomásunk volt, viszont most egy új számot is megismerhettünk róla. Nagyszerű volt az ibizai nyaralás, bár pihenni készültem, végül szakmai utazás lett belőle – nevette el magát ismét DJ Lina, aki hozzátette, a közeljövőben klubbulikon találkozhat vele a közönség.