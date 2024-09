Még mindig korát meghazudtoló lendülettel koncertezik a legendás házaspár, Balázs Klári és Korda György, akik a tavalyi yoUDay-ről sem hiányozhattak, emlékeztet a Debreceni Egyetem hírportálja, amely az idei tanévnyitó stadionshow kapcsán beszélgetett az örökifjú előadókkal.

Balázs Klári és Korda György a 2024-as yoUDay-en

Forrás: Napló-archív

Korda Gyuri bácsi hosszú pályafutása során sokat megélt, de feleségével együtt olyan monumentális tanévnyitót még sosem láttak, mint a yoUDay. A napjainkban is óriási népszerűségnek örvendő duó nem titkolja, a fiataloknak köszönheti sok-sok éve tartó zenei karrierjét, nem csoda hát, hogy imádják a diákságot. A magyar tánczene egyik legismertebb előadója, Korda György először 1959-ben, a Tiszti Klubban lépett fel Debrecenben, és azóta is szívesen jár a cívisvárosba – ez is mind-,mind kiderül a lenti videóból.

Az egyedülálló stadionshow szervezői idén sem bíznak semmit a véletlenre, a jó hangulat garantált, hiszen szeptember 18-án, szerdán a Halott Pénz, a Király Tesók, Manuel, az LGT Zenevonat, illetve a német DJ és zenei producer, Topic is érkezik majd a Nagyerdei Stadion színpadára.