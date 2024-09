Ilyen környezetben él a Kanári-szigeteken

Kori kifejtette, amikor lakást néztek, akkor elsődleges szempont volt számukra, hogy a turistazónától távolabb telepedjenek le, ugyanis nem szerettek volna éjszaka a turisták zsivajára kelni. – Az óceán és azok a strandok, amik a legfelkapottabbak erre, 15 percre vannak autóval. Ha délután úgy döntünk, irány az óceánpart, akkor simán le tudunk ugrani 1-2 órára. Télen is 8 óra előtt valamennyivel megy le a nap, az időjárás pedig nagyon kellemes. Ez volt az egyik fő motivációnk is egyébként, hogy a napsütötte órák száma jóval magasabb Tenerifén, mint Magyarországon. Ezáltal az emberek is sokkal vidámabbak, folyamatosan mosolyognak, ismeretlenül is köszönnek a másiknak. Közel 14 éve járunk ki a Kanári-szigetekre, de még mindig vannak olyan helyek, amiket nem fedeztünk fel, a közelünkben több olyan autentikus étterem található, ahol irgalmatlanul finom ételek vannak. Egy 8 lakásos társasházban élünk, amihez van egy hatalmas nagy terasz, az utóbbi szintén fontos volt számunkra, ugyanis a napijaink legjelentősebb részét az otthonunkban töltjük, így szerettük volna, minél nagyobb legyen a mozgásterünk – taglalta Kori. Hozzátette, idén eddig több mint 20 koncertje volt a Zorall zenekarral, de ha mindent összevet, akkor az év végéig maga mögött tudhat 50-70 fellépést. Megosztotta azt is, a téli időszakban sem a lábát fogja lógatni, ugyanis belevág a tenerfiei zenélésbe.