Megjárta a Konyhafőnököt, majd sok más műsorban is kipróbálta magát, időközben családapa lett, és még így is reggeltől estig úton van sokszor. Sass Dani nemcsak a debreceni Zamat Fesztiválon járt nemrégiben, hanem a Haon podcast stúdiójában is, ahol beszéltünk a Konyhafőnök utáni tévés karrierjéről, nehézségeiről, a megfelelési kényszerről és a kiégésről egyaránt.

Sass Dani többek között a Life TV műsorában, a Vacsorakirályban is kipróbálta magát.

Forrás: MW-archív

Bár nem lett Sass Dani konyhafőnök, így is nagyon sokra vitte

Ritkán találkozni olyan emberrel, aki azt mondja, ha egészben vizsgál mindent, elégedett az életével – de mint jelenesetben is, vannak kivételek. Sass Dani Konyhafőnök-kalandja közben vált ismertté még 2015-ben, ahol a döntőben második lett ugyan, mégis igen nagyot nyert ezzel, hiszen utána indult be számára az élet igazán.

– 2015-ben azt mondtam, hogy csinálni fogok valami olyat, amire biztos, hogy emlékezni fogok. Vagy azért, mert óriási lebőgés és kudarc lesz, vagy azért, mert siker – idézte fel emlékeit az eredetileg hajdúszoboszlói Sass Dani. Noha nem volt semmiféle szakács képesítése (sőt, teljesen más pályán, film és videó szakirányon végzett Egerben), nem hátráltatta a Konyhafőnökben, épp ellenkezőleg, nem érezte annak a terhét, hogy bizonyítania kell valakinek, egyszerű srácnak tartotta magát, aki betoppant Hajdúszoboszlóról.

– Képzeld el azt, amikor olyan emberek vannak körülötted, akik szakácsok, séfek, vendéglátásban dolgoznak hatalmas megfelelési kényszerrel, hogy „Úristen, mi lesz, ha meglátja a főnököm, hogy nem vagyok ügyes?”… Bennem nem volt semmi ilyen – emlékezett vissza.

De mint elmondta, akkor kezdett el egyfajta nyomást érezni, amikor a forgatás után kb. fél évvel visszanézte a műsort, és zenei aláfestéssel, megkomponálva (de nem színjátékszerűen megrendezve) sokkal másabb volt maga előtt látni a történéseket, mint benne lenni.

– Sokkal jobban megütött ez, főleg, amikor elképesztő mennyiségű ember írt. Akkor nagyjából egymillióan nézték a műsort, ebből ha nem is a fele, de valamennyi nekem szurkoltak, és elkezdett rám ömleni ez az egyfajta értelmetlen szeretet. Tegnapelőtt még „senki” nem szeretett, ma meg már ennyien… Ezt nem lehet érteni, sokan ebbe is buknak bele szerintem, hogy két hét múlva meg ugyanúgy senki nem fog szeretni ezek közül az emberek közül, és ez ilyenkor izmosabb… – mondta Sass Dani.