Sári Évi 47 évesen is bomba formában van, sokat dolgozik, de már mindig hagy időt a pihenésre, ugyanis a Debrecenben született énekesnőnek korábban rengeteg problémája származott abból, hogy nem tudott nemet mondani, emiatt a magánélete és a munka közötti egyensúly inkább az utóbbi felé billent – olvasható a Bors cikkében.

Néhány hete tért haza a festői Mikonoszról az énekesnő, aki a nyári időszakot a pihenésnek szentelte a nagy hajtás előtt, ami az őszi szezonban várja.

Néhány éve tudatosan járok pihenni. Amikor nagyon sokat kell dolgoznom, akkor a saját testi és lelki épségem érdekében erőszakosan előre kihúzok napokat, és nem foglalkozom azzal, hogy lehetett volna még fellépni vagy vállalni egy plusz munkát. Szerencsére az életem azon szakaszában vagyok, ahol beleférnek a kisebb kiruccanások, amelyek nagyon feltöltenek. Itthon folyamatosan készülni és tanulni kell valamire, ami azért képes megtépázni az idegrendszeremet

– kezdte Évi a hot! magazinnak.

Sári Évi úgy érezte több volna benne

Sári Évi a Sztárban Sztárban is felperzselte a színpadot. A műsor egyértelműen arról szól, hogy néha az ellenkező nem bőrébe is bele kell bújni, Évi azonban úgy érezte, bőven lett volna még benne lehetőség, hiszen ahogy az Axl Rose-féle férfiasság, úgy a nőiesség is közel áll hozzá.

Vannak olyan helyzetek az életben, amikor a sarkamra állok, közben meg szeretek gyenge nő lenni, és szeretem, ha kicsit megmondják, mit csináljak. Szerintem az is lehet visszatetsző, ha valaki nagyon karakán. Néha hagyni kell kicsit, hogy irányítsanak

– árulta el a színésznő.

Sári Évi fiatalon másképpen gondolkodott. Nemrég ünnepelte a 47. születésnapját, és úgy érzi, mára benőtt a feje lágya, elfogadta a korát.

– Ennyi idősen már ott tartok, hogy nem várom az ajándékokat. Fiatalabb koromban ez nagyon is izgatott, de ma már nem hoz lázba. Nekem az a fontos, hogy a nagy napon együtt leszek a barátaimmal és a családdal. Szerencsére van, hogy elfelejtem, hány éves vagyok. Annyira nem foglalkoztat ez a kérdés. Ha az jár a fejedben, hogy milyen öreg vagy, akkor a kisugárzásod is olyan lesz, azt pedig látják az emberek.