Gyönyörű sztárénekesnő érkezett a Hadházi Káposztás Napokra szeptember utolsó hétvégéjén. Opitz Barbi szántotta fel először a Hadházi Szabadtérit, akivel a koncertje után kicsit beszélgettünk gasztronómiáról, új albumról, lelki sérülésekről és azok feldolgozásáról is.

Opitz Barbi lépett fel a Hajdúhadházi Káposztás Napok első estéjén

Forrás: Czinege Melinda

Opitz Barbi Hajdúhadházon eddig még kiadatlan dalt is énekelt

Opitz Barbi La La La, Végem és Háborgó mélység című dalait is előadta többek között a Hadházi Káposztás Napokon, viszont a setlistjén volt egy olyan szám is, amit ritkán szokott előadni, és voltaképpen még ki sem adta hivatalosan. Ezt ő maga mondta a színpadon, aztán hirtelen felcsendültek a Rideg szív dallamai.

Miután énekelt forró és fájó emlékeiről, illetve jól megtáncoltatta a közönséget, elvonult velünk a backstage-be, ahol izzítottuk a kamerákat, Barbi elvégezte a tükörben fürtjei utolsó igazításait, majd beszélgetni kezdtünk. Nem hagyhattuk ki, hogy ne kérdezzük meg, melyik a kedvenc káposztás étele, ha már a rendezvény fő eleme a gasztronómia.

Tudom, mindenki a töltött káposztát szereti, az én kedvencem viszont a káposztás bableves. Kiskoromban nagyon sok töltött káposztát ettem, akkor az volt a kedvenc kajám, utána évekre meguntam. Viszont a múltkor ettem valamelyik fellépésemen, és azóta újra szeretem

– és azt is megtudtuk, hogy a szabolcsi, paradicsomos kápi a nyerő Barbinál, mivel úgy tartja, mindene a paradicsom.

Opitz Barbi megosztotta, most mászik ki a lelki problémákból

Forrás: Czinege Melinda

Aztán kicsit mélyebbre merültünk, és volt is miért, hiszen a közelmúltban elég csak exbarátjával való se veled, se nélküled kapcsolatára, és a bulvársajtóban is nagy port kavaró botrányokra gondolni (például a Rocky-balhé, amiről TikTokon is beszélt az énekesnő). A Rideg szív című dal számos ponton enged erre következtetni, például a refrénben is:

Valaki mondja meg, hogy ezek emberek, vagy állatok, akiktől megszűnik az idillikus állapot, akik miatt a gondolkodásod nem átlagos, az embertelenségük miatt kap a lelkem zárlatot.

– áll a dalszövegben.

Opitz Barbi belátta, teljesen elhanyagolta a zenét lelki problémái miatt

Így lyukadtunk ki azon a ponton, hogyan érzi most magát Opitz Barbi, és ezt meg is osztotta velünk:

A magánéleti történeteim, gondjaim egy jó pár évet felölelnek, de most mászok ki ezekből a lelki problémákból. Mondhatni, hogy most már egyre boldogabban kelek fel, úton vagyok afelé, hogy függetlenül boldog tudjak lenni, kezdek kilábalni ezekből. Amikor ezt a dalt írtam, akkor minden irányból jött össze minden, és egyébként nemcsak ezt, hanem több másik dalt sem adtam még ki, és ennek az volt az oka, hogy teljesen elhanyagoltam a zenét, ami egykor a szenvedélyem volt. Most azt tervezem, hogy télen szeretnék kihozni albumot, jövőre pedig zenekart alapítani

– osztotta meg velünk Barbi.

Apropó, új album: mint kifejtette, színes egyveleget szeretne, olyan dalokkal, amelyek emlékeztetik a retro világra, viszont a mai kornak megfelelő köntösben igyekszik majd tálalni. A mélyebb hangvételű zenék mellett pedig azt üzente a rajongóknak, hogy bulis számai is lesznek majd a palettán.