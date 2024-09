Rengeteg szép és boldog pillanatunk volt együtt, amit sosem fogok elfelejteni. Zsolti egy igazán mély érzésű, jó ember. Rengeteget tanultam tőle. Továbbra is bennem él egy darabka belőle. Ha már nem is vagyunk egy pár, tudom, hogy bármikor bármiben számíthatok rá, és ez fordítva is így van. Amikor a lezárásról beszélgettünk, olyan egyértelmű volt minden. Zsolti sem küzdött annyira