Megyeri Csillát 2023 nyarán verték meg brutálisan a Campus Fesztiválon. A műsorvezető egy baráti társasággal mulatott, amikor egy haragosa is megjelent a helyszínen a barátaival. A két társaság ugyan igyekezett nem konfrontálódni, de egy nő, aki már régóta haragban volt Csillával, végül a tettek mezejére lépett, és megtámadta a hírességet. A verésbe egy nagydarab férfi is beszállt, aki Megyerit a földre vitte és ott ütötte ököllel az arcát. A brutális támadás után Megyeri Csilla monoklikkal hagyta el a helyszínt, de látleletet vetetett és természetesen feljelentette a garázdákat – tette közzé a Ripost.

Megyeri Csilla arcán hosszú ideig látszódott a monokli

Forrás: Ripost.hu

Megyeri Csilla nem hagyta annyiban

Csilla az eset után rendőrségi feljelentést tett, a nyomozás pedig több szálon indult el. Az ügyben eddig több mint harminc tanút hallgattak ki, többek között ez az oka annak, hogy az eljárás akár másfél évig is elhúzódhat. Lapunk információi szerint a vádirat hamarosan elkészül, és a bíróságon folytatódik az ügy, ahova Megyeri Csillának is el kell majd mennie, akár több alkalommal is. Már most borítékolni lehet, hogy a tárgyalások nem lesznek kellemes emlékek a műsorvezető számára, hiszen a tárgyalóteremben újra szemtől szemben kell állnia a női haragosával és azzal a férfival is, aki brutálisan megverte.

A Ripost kereste az ügyben Megyeri Csillát, hogy személyesen tőle kérdezzék meg, milyen érzések kavarognak benne az esettel kapcsolatban, de a műsorvezető nem reagált, a közeli baráti társaságából azonban többen is megerősítették azt az információt, miszerint Csilla meglehetősen nyugtalan.

Nagyon megviselte őt a verés, de azóta eltelt bő egy év, és minden energiájával azon volt, hogy túltegye magát rajta. Ez többé-kevésbé sikerült is, mostanra végre a magánélete is rendbejött, és szeretne a jövőre koncentrálni. Ezt a pert a háta közepére nem kívánja már...

- mondta el egy, a neve elhallgatását kérő ismerős.