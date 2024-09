Szeptember 22-én, vasárnap elindult a TV2 képernyőjén Magyarország kedvenc tehetségkutató show-ja, a Megasztár, amiben máris feltűnt egy debreceni tehetség, Illi Ráhel. A 27 éves debreceni egyetemista óriásit énekelt, a produkció végén mind az 5 zsűritag állva tapsolt. Marics Peti szerint jó esély van arra is, hogy ő fog nyerni a végén, úgy fogalmazott: ez világszínvonal volt! Majd Rúzsa Magdi is rácsatlakozott. „Na erről beszélek, itt a csúcs!” – fogalmazott az énekesnő, de a többi zsűritag is „tátott szájjal” követte figyelemmel a lány produkcióját.

A Megasztár első adásában a debreceni Illi Ráhel előadása után mind az 5 zsűri állva tapsolt

Forrás: TV2

A műsor másnapján telefonon értük utol Illi Ráhelt, akitől először is azt szerettük volna megtudni, mit jelent számára a TV2 tehetségkutató show-ja.

Voltaképpen Rúzsa Magdi miatt jelentkeztem a Megasztárba, nagyon jó embernek és előadónak tartom, számomra ő a legnagyobb példakép. Nagyon szerettem volna, hogy valaha halljon engem énekelni, és boldog voltam, amikor láttam, hogy megkönnyezte a produkciómat. Molnár Ferenc „Caramel” is csupa jókat mondott, kiemelte az előadásom után, hogy nemcsak a hangomat hallotta, hanem „átment” neki a személyiségem is

– fogalmazott Illi Ráhel. Hozzátette, már gyerekkora óta énekel, és nagyon örül annak, hogy ilyen előadók előtt állhatott színpadra.

Igazából megkaptam, amit vártam, nem már megérte jelentkezni a 2024-es Megasztárba

– emelte ki. A debreceni egyetemista rámutatott, a jövőben előadó szeretne lenni, de közel áll hozzá az is, hogy emberekkel foglalkozzon, tehát tanítsa őket. Illi Ráhel természetesen továbbjutott és a középdöntőben újra láthatják majd a nézők a Megasztárban, aminek az első (vasárnapi) adását több mint 1 millióan követték figyelemmel.