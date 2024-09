Ahogyan arról a Magyar Nemzeti is beszámolt, a Lepattanó című film már tavaly szeptemberben is nagy feltűnést keltett, Patrick Duffy (vagy ahogy a legtöbben ismerik, Bobby Ewing a Dallasból) akkor érkezett első ízben Magyarországra, hogy felvegye a jeleneteit a filmhez. Az országos premiert Miskolcon tartották, a sztár ide is elkísérte a vígjátékot, mindhárom vetítés telt házzal ment. Patrick Duffy a díszbemutató után köszönetet mondott az alkotóknak, és viccesen megjegyezte, hogy sokkal jobb színésznek látja magát magyarul, mint angolul – utalva ezzel Csankó Zoltán szívünknek is kedves szinkronjára.

A Lepattanó című vígjátékban a balmazújvárosi színésznő, Waskovics Andrea is szerepel

Forrás: Gordon Eszter

A Lepattanó vígjáték szereplői

A Lepattanó egy érzelmes sportvígjáték, amely az emberi gyarlóság, a szerelem és az elszántság témáit járja körül, és a gombfoci szenvedélyes rajongóit ünnepli, tisztelegve a sokak által kedvelt hobbi előtt. A film központi szereplője, Kálmán (Scherer Péter) a gombfocira nem egyszerű gyerekjátékként, hanem ádáz versenysportként tekint. Ő és csapata szorgalmasan készül az Európa-bajnokságra, amely hatalmas esélyt tartogat a kvalifikációra.

Álmaik azonban a selejtező utolsó pillanataiban pénzügyi problémák miatt szertefoszlanak, ami a kizárásukat eredményezi. A sors fintora, hogy egy Duffy (Bobby Ewing) nevű milliárdos tévedésből 100 millió forintot utal át a bankszámlájukra. Bár tisztában vannak vele, hogy a pénz nem jogosan az övék, úgy döntenek, hogy annak egy részét a gombfocira fordítják, így újból esélyt kapnak az Európa-bajnoki selejtezőre – kivéve persze, ha még azelőtt elbuknak, mielőtt odaérnének.

A Lepattanó című filmben nemcsak feltűnik, hanem annak központi szereplője a balmazújvárosi színésznő, Waskovics Andrea, aki 2023-ban Ruttkai Éva-emlékgyűrűt kapott. A Haon a napokban megkereste a színésznőt, aki megosztotta velünk, a vígjátékban Erikát játssza, aki az RSZK szektorlabda csapat egyik nagyon elhivatott játékosa.

Éppen ezért meg kellett ismerkednem a gombfocival. A forgatást megelőzően sokat kellett gyakorolni, játszani, hogy valamennyire el tudjuk sajátítani ezt a játékot és a vele járó élményeket. Nagyon jó volt csapat, igazán kedves emberek ismerhettem meg a forgatás közben

– fogalmazott Waskovics Andrea.