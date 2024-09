Több sztárelőadó produkciójára is nagyot buliztak a yoUDay 2024-es felvonásán a Nagyerdei Stadionban szerda este –így volt ez a Király Tesók, tehát Király Linda és Király Viktor fellépésén is. De még mielőtt felszántották volna a színpadot, a backstage-ben nyilatkoztak a Haonnak: Linda párkapcsolatáról és Las Vegas-i koncertjéről osztott meg részleteket, Viktor pedig extrém fogyásáról és a Sztárboxról beszélt.

Király Viktor és Király Linda hatalmas bulit csinált

Forrás: Napló-archív

Király Linda Las Vegasban fog fellépni, Király Viktor pedig 26 kilót fogyott

– 23 éve ismerjük egymást a párommal, szóval onnan folytatjuk lényegében, ahol abbahagytuk. Most ment haza Amerikába 90 nap után, egyelőre minden oké, jól bírjuk a távolságot – számolt be a párkapcsolati történésekről Linda. Az énekesnő egyébként nemrég jelentette be, hogy Las Vegasban is fel fog majd lépni, így hát nem csoda, hogy nagy mosollyal az arcán újságolta, hogyan készül.

– Tanulom a dalokat… – mondta nevetve. – Óriási dolog, most sem hiszem el, csipkedem magam, hogy olyan legendákkal leszek egy színpadon, mint James Burton vagy Brian May, aki a Queen gitárosa… Hihetetlen lehetőség, úgyhogy megpróbálok majd nem elájulni – osztotta meg érzéseit.

Linda után érkezett meg testvére, Viktor a sajtófal elé. A nyáron komoly életmódváltásba kezdő énekes 110-ről 84 kg-ra fogyott le, majd az RTL Sztárbox című műsorában azt nyilatkozta, hogy azt a régi Viktort akarja legyőzni, aki elengedte magát.

Nyolc hónappal ezelőtt döntöttem úgy, hogy elhagyom a hedonista popsztár életmódot. Nincs már buli, pia, alkohol… Büszkén mondom, hogy most már féléve élek szárazon, sportolok heti 8-9 alkalommal, és ennek, illetve a jó kajának köszönhetően ledobtam közel 30 kilót

– mondta Király Viktor. Úgy gondolja, hogy az egyik függőséget felváltotta egy másik, ami viszont már egészséges, sőt, a boksz megszállottjának tartja magát.

– Ha elmegy úgy 2-3 nap, hogy nem tudok bokszolni, akkor elvonási tüneteim vannak, csak ezt akarom csinálni, nagyon élvezem. Ahogy közeledik a meccs napja, vagy amikor elmegyek aludni, becsukom a szemem, és próbálom mentálisan felkészíteni magamat. Érdekes módon az első kép, amit látok magam előtt ilyenkor, az a negatív énem, és azt szoktam mondani, hogy „Na figyelj, Vitya, most jól leütlek!” – mondta hangos nevetéssel fűszerezve.