Kétség nem fér hozzá, hogy egy álommelő az esküvői videózás

Forrás: Krizsai Norbert-archív

Debrecenből a nagyvilágba

– Imádunk ebben a városban dolgozni, de azért korlátozottak a lehetőségek Debrecenben ebben a műfajban, és szerettünk volna fejlődni is, új helyszíneken filmezni – folytatta. Egy idő után Budapestre, a Balatonra, majd külföldre is hívták őket, lassan egyre ismertebbé váltak, egyre több megrendelésük lett. Elmondása szerint sosem hirdették magukat, hiszen a szájhagyomány útján történő ajánlásban hittek a legjobban. Így jutott el a hírük a Hungarian Wedding Galához is, ahol 2019-ben felkérték őket, hogy készítsenek egy videót a rendezvényről. Egy évvel később a közösség megválasztotta őket, mint legjobb filmest. A díjátadó elődöntőjén a legtöbb szavazatot megnyerő jelöltek bekerülnek a legjobb öt közé, egy 12 tagú szakmai zsűri pedig megválasztja a győztest. A Plus Wedding Films 2022-ben első helyezett lett, majd 2023-ban ismét ők hozhatták haza a legjobb filmesnek járó elismerést.

Krizsai Norbert és Krizsai Adrián

Forrás: Krizsai Norbert-archív

Ma már évente legalább 30 videót készítenek esküvőkön, a kezdetek óta tehát csaknem 400 pár legszebb napját foglalták képsorokba idáig. Ők készítették a világsztár DJ, Timmy Trumpet esküvői videóját, illetve a magyar származású divatmodell, Vanessa Axente lagziját is filmezték. Szintén ők működtek közre Tomán Szabina üzletasszony esküvőjén, illetve Hosszú Katinka legszebb napját is megörökíthették. Emellett számos magyar híresség, üzletember lagziját is videózhatták.

– Ez egy olyan hivatás, amit szívből tudunk csinálni, egy szerelemmunka. Azt javasoljuk, aki szeret filmezni, az próbálja ki magát ebben a műfajban, mert nagyon sokat fog adni a számára – tanácsolta Krizsai Norbert. Megjegyezte, természetesen vannak nehézségek is, azonban a pozitív dolgok mindig kárpótolják őket. Elmesélt egy vicces történetet is: az egyik pár nagyon hálás volt, hogy elkészítették a videójukat, mert elmondásuk szerint olyan jól sikerült a lagzi, hogy este 10 óra után már semmire nem emlékeztek, így jó volt visszanézni, mi is történt életük legszebb napjának estéjén.