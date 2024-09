Dobó Ági és férje, Kis Csaba korábban többször is őszintén beszéltek a párkapcsolati krízishelyzeteikről, azok kezeléséről és egyéb, a családjukat érintő problémáról is. A Debrecenben született 2010-es év Miss Word Hungary választás győztese, Dobó Ági 14 éve él boldog párkapcsolatban férjével. Ugyanakkor ez a boldogság nem hullott az ölükbe. A házaspár rengeteget dolgozott és dolgozik ma is a kapcsolatukon, és nagyon sok akadályt győztek le már eddig is közösen – olvasható a Metropol cikkében.

Dobó Ági és férje, Kis Csaba rengeteget dolgozott és dolgozik ma is a kapcsolatukon

Forrás: MW-archív

Ennek a boldogságnak a kiteljesedéséről tett ki a minap egy videót közösségi oldalára Ági, ahol családi körben, testvére babájával a kezében és gyerekeivel volt látható.

A legnagyobb szerelemben telt a szülinapom napja szeptember elején, Velük!

– írta a sztármami a videóhoz.

A követők teljesen elaléltak attól, hogy milyen cuki ez a pillanat, de a felvételnek egy bizonyos pontja még ennél is nagyobb hatást gyakorolt a kommentelőkre. Mindenki csak úgy áradozott attól, hogy Ági kisfia anyukája mögé lépett, megsimogatta és átölelte őt.

Most döntöttem el, hogy kell egy kisfiú. Hát mi az az ölelés, amit kaptál. Csodálatos a fiad!

– írta az egyik kommentelő.

Nini, mennyire drága már, ahogy megsimít és megpuszil

– hangzott egy másik hozzászólás.