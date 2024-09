A szabadtéri esküvőnket a családi birtokunkon tartottuk meg Badacsonyban, ezért mindenképpen azt szerettük volna, hogy még jó idő legyen. Szeptemberben nem mertük volna bevállalni. De milyen jó is, hogy így alakult, hiszen a Sztárban Sztár All Stars is most indult, egy időben pedig szinte lehetetlen lett volna a kettő. Ami egy nagyon kedves dolog a dátummal kapcsolatban az, hogy a nemrég elveszített nagymamám születésnapja is ekkor van. Ő nemrég költözött fel a mennyországba, és azt éreztük, hogy így egy kicsit még jobban itt van velünk. Úgyhogy az esküvőnk napja egy nagyon különleges dátum volt