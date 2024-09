Tíz évig volt rendőr Hajdú-Biharban, de otthagyta az állományt, és ma szépségtanácsadóként dolgozik Bársony Klaudia, akivel a Metropol beszélgetett nemrég. A csinos exrendőrnő Biharkeresztesen dolgozott 5 évet, majd átkerült a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre, a most Debrecenben élő lány azonban érezte, hogy nem ez az a hivatás, amire igazából vágyik.

Hivatást váltott Bársony Klaudia, és egyáltalán nem bánta meg

Forrás: Metorpol / Philip

Bársony Klaudia érezte, hogy váltania kell

Még a rendőrségnél volt, amikor elvégezte az OKJ-s Szépségtanácsadó képzést, leszerelése után pedig el is indította a vállalkozását. – A rendőrségnél töltött idő alatt jöttem rá, hogy egy kreatívabb, nőiesebb, sokoldalúbb munkára van szükségem. A rendőri munka rendkívül megterhelő mind fizikailag, mind mentálisan. Az éjszakai, illetve hétvégi szolgálatok megnehezítették a családi élet és a munka közötti egyensúly megtartását.

Éreztem, hogy váltanom kell, hogy megélhessem az álmaimat. 2023. augusztus 31-én szűnt meg a munkaviszonyom, 2024 márciusában pedig el is indítottam a vállalkozásomat

– mondta Bársony Klaudia, aki szabadidejében továbbképzéseken is részt vett, Európa- és magyar bajnok oktatóktól tanulva. Most körülbelül 80 vendége van, és arra is felkérést kapott, hogy legyen az egyik prémiummárka nagykövete.

Az exrendőr kezei között jelenleg körülbelül 80 vendég szépül

Forrás: Metropol / olvasói fotó

A fiatal szakember azt tanácsolja mindenkinek, aki hasonló nagy karrierváltáson gondolkodik, hogy ne hagyja, hogy a félelem vagy a bizonytalanság visszatartsa.

Ha rendőr szeretnél lenni nőként, beszélgess olyan nőkkel, akik már rendőrként dolgoznak, hogy betekintést nyerj a mindennapokba és jobban megértsd, mire számíthatsz. Ha pedig úgy érzed, hogy a kiválasztott út valóban illik hozzád, még ha ott is kell hagynod érte a jelenlegi szakmád, merj lépni és elindulni rajta

– osztotta meg a volt rendőr.