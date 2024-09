Bő egy hete zajlik a TV2 legújabb szuperprodukciója, A Kísértés, amelyben négy pár teszi próbára a kapcsolatát. A társkereső realityben egy 29 éves debreceni férfi, Molnár Kristóf is ott van a kísértők között, aki legutóbb megosztotta a Haonnal, régóta kacérkodott már a gondolattal, hogy hasonló műsorban részt vesz, és most úgy érezte, eljött az ideje annak, ne csak vágyakozzon a szereplés után, hanem éljen is a lehetőséggel. Megtudtuk azt is, Kristófnak abszolút nincs esete, zsánere, leginkább a személyiség az, ami meg tudja fogni. – Nyilván egy szép arc, egy kerek popsi az vonzza a szemet, és meg tudja könnyíteni a döntést, hogy nyissak-e valaki irányába vagy sem. Ennek ellenére azt vallom, hiába a tökéletes kinézet, ha a lány gondolkodása, személye nem jön be – nyilatkozta lapunknak a debreceni férfi, aki egyáltalán nem beszélt félre, ugyanis eddigi villabeli ténykedése őt igazolja.

A Kísértés Kristófja kiszemelte magának Lindát

Forrás: TV2

Mi volt tegnap A Kísértésben?

A Kísértés című társkereső realityben a párok többsége már az első napokban félrekacsintgatott. Legalábbis a pár egyik fele biztosan, így történt ez Linda és Geri kapcsolatában is, ahol a pár férfi tagja meghúzta a váratlant, és szemet vetett a bájos Cynthiára, aki fogadta az erős személyiségű Geri bókjait. Alig kellett 2-3 nap, el is csattant az első csók közöttük, amit később Linda meg is tudott, és igencsak megérintették a történtek. És itt jön a képbe a debreceni kísértő, Kristóf, aki már egy ideje tudtára adta Lindának, a lány egyáltalán nem közömbös számára, és szeretné közelebbről megismerni.

Úgy tűnik, Lindának is szimpatikus Kristóf, viszont még alig két napja szembesült azzal, hogy szerelme, Geri elárulta őt, szóval nem szeretne még annyira kitárulkozni, viszont teljesen bezárkózni sem. A legutóbbi adásban A Kísértés Lindája megosztotta Kristóffal, a férfi megérdemli azt, hogy egy teljes nőt kapjon, mindenféle sérülés nélkül, és ő csak akkor fog a debreceni férfi kísértésének engedni, ha úgy érzi, túl van már Gerin.

Szóval úgy látszik, Kristóf számára egyáltalán nincsenek veszve a dolgok, ha kitartó marad, akkor elcsábíthatja Lindát, mi pedig szurkolunk nekik.