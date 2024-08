Ufót láttak Debrecenben. Ezen a tényen sokan meglepődnek, ám Pataky Attila a legkevésbé sem. A rokcsztár ugyanis azt állítja, ő már többször is találkozott velük, sőt... az Edda frontembere közölte, ő 63 évvel ezelőtt született. Azóta pedig többször újjászületett. Járt már saját sírjánál is többek között Horvátországban és Erdélyben. Minden nulladik típusú találkozásra emlékszik – számolt be róla a Ripost.

Ekkor látták az UFO-t

Az udvarba jelent meg. A kutya ugatott, kinéztem, kinéztünk az ablakon, nagy fényesség... majd úgy elment, mint amikor kialszik egy fény. De ezt láttuk hárman is – közölte hátborzongató élményét a debreceni férfi, akinek a felesége is látta a sokkoló esetet, aminek híre egyáltalán nem lepte meg Pataky Attilát. – Az univerzum nyüzsög az élettől – jelentette ki az énekes, akit rendkívül feldühít az, hogy mások csak azért mert nem hisznek az idegenekben, tagadják a létezésüket. Mint fogalmazott: ha valaki tájékozatlan, attól még nem ő az okos. Ez pedig igaz az újjászületésre is:

A reinkarnáció egy valóságos dolog. Valamelyik zsinat vette ki a Bibliából. Benne volt, hogy a reinkarnáció egy létező valóság és kész. Jövünk megyünk, életkapu, halálkapu. Jövök, megyünk.

Attilát először akkor vitték el az idegenek, amikor az Edda még a kanyarban sem volt.

– Elvittek és kész. És meg százakat, és ezreket vittek el. Meg milliókat visznek el, meg hoznak.

De miért is biztos ebben annyira tapasztalatán kívül? Ezért:

– Az élet az végtelen, a létezés is végtelen. Beképzeltség azt hinni, hogy mi vagyunk egyedül a világon.