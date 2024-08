Megyeri Csilla a napokban jelentette be volt párjával, hogy 11 év után elválnak útjaik. Bár a páros elmondása szerint igyekeztek megoldani a problémáikat, de úgy tűnik ez sem volt elég ahhoz, hogy a történetük együtt folytatódjon. Találgatások is szárnyra kaptak azzal kapcsolatban, hogy egy harmadik fél is közre játszhatott kettejük szakításában. Egy biztos: a műsorvezetőt láthatóan nem viselte meg a lezárás – írja a Ripost.

Bár láthatóan Csilla vidáman éli a mindennapjait, szombaton reggel nem várt esemény történt az autójával. Feltehetően éppen menni szeretett volna a dolgára, amikor észrevette, hogy jobb első kereke lapos. Azt nem osztotta meg a műsorvezető a rajongóival, hogy mi történhetett, de mindenképpen szerelőt kellett hívnia.

Bosszúság érte Megyeri Csillát

Forrás: Instagram / Megyeri Csilla

Csodás szombatot mindenkinek! (magamnak is)

– írta Megyeri Csilla Instagram-történetében.

Megyeri Csilla gyerekekre is vágyott korábbi párjától

A televíziós sztár mindig hangsúlyozza, nincsen egészségügyi problémája, ami miatt ne tudna szülni gyereket, szimplán még várják a tökéletes időt. Számára hatalmas értéket jelent egy gyermek.

Az érték, ami még hiányzik az életemből és nagyon vágyok rá, az a gyerek. Igazából több, mint érték, mondhatni, hogy az élet értelme – jegyezte meg korábban a Borsnak Megyeri Csilla, aki elmondta, szerinte csakis a szülő dolga, hogy jó értékrendet adjon át az utódainak, ugyanis a közösségi oldalak, amiket a legtöbb gyermek is elérhet, már nagyban torzítják az emberi értékeket.