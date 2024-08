A karneváli lánykéréssel teljesült Vanda álma

Forrás: Facebook/Zilahy Vanda-archív

– Nem is fogtam fel először, igazán csak este tudatosult bennem, hogy mi történt. Ez volt egyébként az álmom, hogy a Debreceni Virágkarneválon kérjék meg a kezemet. 3 éves korom óta táncolok, 8 éves korom óra részt veszek a felvonuláson. A tavalyi karneváli lánykérést látva arra gondoltam, hogy ez mennyire romantikus és Áronnak is mondtam, hogy ennek én is nagyon örülnék – fűzte hozzá. Vanda beszámolója szerint Áron a kezébe is vette a dolgok irányítását:

miután titokban elkérte a szüleitől a lányt, Takács-Pántya Barbarával, a Feeling Mazsorett és Táncegyesület vezetőjével is hetekig szervezkedett, hogy beépülhessen a magánakciója a felvonulás műsorába.

Mikor lesz az esküvő?

– Egyelőre még inkább csak ünnepelünk. Halványabb elképzelések már vannak, de még nincs meg a pontos dátum és a helyszín. Jövőre szeretnénk azért megtartani az esküvőt, és lehetőleg egy őszi napot választunk majd. Szerintünk éppen akkor ideális az idő: még meleg van, de azért nem annyira, hogy megpusztuljon a vendégsereg. A helyszínt illetően kicsit eltérő véleményen vagyunk, Áron jobban szeretne egy vidéki stílusú lagzit a szűk családi körrel, én egy picit nagyobban gondolkodok, jó lenne a barátokat is meghívni, de ezt még ráérünk eldönteni – adta le a Vanda az esküvőszervezési helyzetjelentést. Biztosított, a nászúttal kapcsolatban nagy közöttük az összhang. Vanda szerint a Maldív-szigeteket mindketten jó ötletnek tartják, de úgy gondolja, igazából mindegy, hova mennek, a lényeg, hogy tengerpart legyen.

A jegyespárnak végül gördülékeny esküvőszervezést kívántunk és abban maradtunk, legkésőbb egy év múlva újra jelentkezünk, hogy megnézzük, hogyan haladnak.

A 2024-es Debreceni Virágkarneválról ebben a cikkben írtunk: