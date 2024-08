Herceg Csabi nevét bizonyára sokan hallottátok már, de aki nem ismerné: ő az a 21 éves srác, aki a TV2 Kőgazdag Fiatalok névre keresztelt reality első évadában vált igazán híressé, azóta pedig húszezres köteggel kavarja a levest és Ferrari-kulccsal eszik. A sikere titkát nagy gonddal rejtegető huszonéves férfit legutóbb egy hónappal ezelőtt a Frizbi című műsorban faggatta Hajdú Péter arról, miből él, hogy több millió forintot érő outfitekben járkál, vagyis inkább gurul a nagyon menő, arany és fekete Ferrarijában többek között. Hiába próbálkozott a műsorvezető, ő se kapott választ arra, hogy mi a „kőgazdagság” titka. Lehet először Hajdú-Biharban fogja elárulni? Herceg Csabi egy cirkuszba látogat péntek este, ahol már biztos, hogy valami olyasmiben fogja részesíteni a közönséget, amiről eddig nem nagyon lehetett hallani vele kapcsolatban…

A Kőgazdag Fiatalok első évadja velük indult: PSG Ogli (balról), Filip, Aurél, Szandi, Metta, Kata, Herceg Letti és Herceg Csabi

Herceg Csabi cirkusz vendége lesz Hajdúszoboszlón... – Fel is lép?

A közösségi médiában (TikTokon és Instagramon) közel 300 ezren követik az egyébként megosztó személyiséget, akinek a videói alá többen is írták már, hogy ennyi pénzből akár jótékonykodhatna is, mint ahogy például Jákob Zoltán teszi.

Augusztus 23-án, péntek este elhallgattathatja (egy időre legalábbis) kritikusait: Herceg Csabi Hajdúszoboszlóra érkezik, és a Mr. Gerald Cirkusz – Extreme & Comedy Show vendége lesz. A szervezők próbálják minél nagyobb titokban tartani, hogy pontosan mi is lesz majd a szerepe, viszont elértük Steingruber Gerald ügyvezetőt, aki részleteket osztott meg velünk az eseménnyel kapcsolatban.

Csabival és a szüleivel már 8-10 éve barátok vagyunk. Szoboszlón együtt szoktunk grillezni, étterembe járni, tényleg nagyon jó kapcsolatot ápolok velük. Az, hogy meghívjuk, egy jótékonysági kezdeményezés apropóján merült fel. Minden évben szoktunk jótékonykodni, Csabival közösen, grillezés közben pattant ki ez az ötlet a fejünkből, hogy kb. 1000 hátrányos helyzetű embernek tartsunk előadást

– részletezte Gerald.

Ráadásul, teljesen ingyenesen vehetnek részt az eseményen a nehéz körülmények között élő emberek, akiket Hajdúszoboszlóról és vonzáskörzetéből is várnak a szervezők.