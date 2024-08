Kabai András lemezlovas, a Házasság első látásra macsója az utóbbi hetekben többször megfordult Debrecenben. A Campus Fesztiválon két este szórakoztatta a fesztiválra látogatókat, valamint augusztus első szombatján egy belvárosi szórakozóhelyen táncoltatta meg a bulizni vágyó fiatalokat. Andris többször nyilatkozott már a Haonnak, ő volt a TV2-n hatalmas sikerrel futó párkapcsolati reality egyik legmegosztóbb karaktere, azonban azóta is óriási érdeklődés övezi a zene szerelmesének magánéletét. Ez azonban nem csak rá igaz, a Házasság első látásra hat héten át borzolta a kedélyeket országszerte, és a házaspárok utóélete még mindig izgalomban tartja a rajongókat. Június közepén arról számolt be nekünk Andris, hogy a műsor leforgása után rátalált a szerelem. Egy edzőteremben ismerte meg kedvesét, Rékát, akivel igaz, azonnal nem cseréltek telefonszámot, de a férfi szemfüles volt, és amikor legközelebb (egy kis idő elteltével) megpillantotta Rékát, akkor már nem hagyta szem elől veszni. Andris ráírt Instagramon a gyönyörű szőke nőre, és hamar kiderült számukra, hogy igazán összeillenek, találkoztak, majd néhány hét ismerkedés után összeköltöztek. – Nem áll tőlem messze a házasság téma, egy lánynak sem kértem még meg a kezét, de azt el tudnám képzelni – ha a jelenből indulok ki –, hogy Rékával papíron is összekötöm az életemet, mert tényleg minden megvan benne, ami nekem fontos – nyilatkozta nekünk legutóbb Andris, azonban a napokban felfigyeltünk arra, egyetlen egy közös kép sincs szerelmével a közösségi oldalain.

Utánajártunk, a Házasság első látásra Andrisa együtt van-e még szerelmével, Rékával

Forrás: Kabai András-archív

Együtt van még a Házasság első látásra Andrisa és Réka?

Kíváncsiak voltunk, mi az igazság, együtt vannak-e Rékával, és ha már elértük telefonon Andrist, arról is kikérdeztük, hogyan telik a nyara, illetve jön-e még a fesztivál szezonban Hajdú-Bihar vármegyébe. – Direkt nincs Rékával közös képem a közösségi oldalakon. Mindig is úgy vélekedtem erről, hogy nem kell mindent kipakolni a kirakatba, szeretem védeni a magánéletemet. Köszönjük szépen, együtt vagyunk, és ami a legfontosabb, továbbra is nagyon szeretjük egymást. Sok buliba elkísér, ahol zenélek, de mivel a mostani időszakban nagyon sokfelé megyek, így mindig nem tud mellettem lenni. Nyilvánvalóan neki is van dolga, de igyekszünk a lehető legtöbb időt egymás mellett lenni, viszont az úgy tényleg nehéz, hogy május óta körülbelül 50 fellépésem volt. Ez eléggé fárasztó tud lenni, de attól függetlenül próbálom kiélvezni, augusztus végére általában mindig elfáradok kicsit, de menni kell előre – nyilatkozta a Haonnak a Házasság első látásra Andrisa. Hozzátette, a telefonbeszélgetésünk alatt is éppen Debrecenből van úton hazafelé, eléggé hosszú volt az éjszaka, így a cívisvárosba aludt, és majd csak vasárnap kora délután indult el Budapestre.

Nagyon szeretem a debreceni bulikat, nagyon sok ismerősöm is van a környékről, sokan tudják rólam, a főszezonban járom az országot, de Debrecenbe mindig másmilyen érzésekkel érkezem. Ezek a bulik igazán különlegesek számomra, és ami jó hír, jövök még a vármegyébe, Hajdúböszörményben és zenélni fogok a Hajdúsági Napokon, augusztus 20-án pedig Püspökladányban lépek fel

– hangsúlyozta Kabai András, aki kitért arra, nagyon sokan megismerik az utcán, és a mai napig többen akarnak vele egy közös szelfit készíteni.