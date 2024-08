Gábor Betti, az ismert debreceni énekesnő év elején még Dubajban kalandozott, most pedig a festői szépségű Krétán piheni ki az elmúlt hónapok fáradalmait – utóbbiról Facebook-oldalán számolt be néhány kép erejéig. A Haonnak úgy nyilatkozott, családjával és barátaival úgy döntött, még ha nem is hetekre, de néhány napra maga mögött hagyja a munkát, és sütteti magát egy keveset a görög tengerparton. Nem indult zökkenőmentesen az útjuk, ugyanis 6,5 órás késéssel tudtak elindulni a budapesti reptérről.

Gábor Betti férjével, gyerekével és a családjaival nyaral Krétán

Forrás: Gábor Betti-archív

– Úgy voltunk vele, ideje kiszakadni egy kicsit a mindennapokból, többek közt azért is esett a választásunk Krétára, mert mindösszesen 2 óra a repülőút, de ezt sajnos „nem éreztük”, mert több órát késett a gépünk. Nem mondhatom sajnos, hogy csak úgy elröppent az idő – fogalmazott Gábor Betti debreceni énekesnő, aki kiemelte, kicsit leszívta őket a hosszú várakozás, elfáradtak, de úgy döntöttek, a többi napot kimaxolják, még akkor is, ha nehézkesen indult az álomnyaralás.

Krétán keresi a feltöltődést Gábor Betti

– Nagyon meleg van, csodálatos az időjárás, minden nap 37-39 fok, és a szél is jár. Az Elafoníszi-parton is jártunk, gyönyörű volt a táj, rózsaszín homok, megéri oda elmenni, de azzal számolni kell, hogy rengeteg a turista. Az igaz, a szél nagyon fúj, szóval nem egyszerű a szelfizés, de az, aki a környéken jár, ne hagyja ki, mert tényleg felejthetetlen látvány – mutatott rá Betti.

Elmondta, szereti a gíroszt, de még nem evett Krétán, mert mindig elcsábul, amikor meglátja a tengeri herkentyűket.

„Annyira szeretem a rákot, a tintahalat és az oktopuszt, hogy azt elmondani nem tudom, és itt nagyon ízletesen is készítik el” – jegyezte meg. Hozzátette, nyaralás alatt több finomságot fogyaszt, mint egyébként, de úgy van vele, néhány napot lehet bűnözni.

Jót tesz most nekünk ez a kikapcsolódás, a hétvégén már koncertem lesz, szóval megyünk haza pénteken, de már annak is örülünk, hogy ennyi időre el tudtunk utazni

– emelte ki a debreceni énekesnő. Megjegyezte, neki egyébként nagyon jót tesz a párás, sós levegő a hangjának, a tenger látványától pedig teljes nyugalmi állapotba kerül.