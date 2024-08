Bár a legtöbb embernek Bódi Sylvi neve hallatán a modellkarrierje és kortalan szépsége jut eszébe, egyre többen kezdik felfedezni, hogy Sylvi egy igazán önzetlen természetszerető is ezek mellett. Nem elég, hogy saját házának kertjében is otthonosan mozog az állatok gondozása, illetve a növénytermesztés területén, szabadidejében még jótékonykodik is – írja a Metropol.

Állatmenhelyen jótékonykodott Bódi Sylvi

Forrás: Facebook / Bódi Sylvi

Egyik friss Instagram-posztjában a debreceni kötődésű szépség – aki nemrég a csodás álomházát is megmutatta – ezúttal arról írt, hogy pénteken egy hatalmas adag kutyatáppal látogatott el a Gyömrői Árvácskák Állatotthonba, ahol megszeretgette a helyi kutyákat, és felhívta a követőtábora figyelmét rá, hogy ők hogyan tudnának segíteni a négylábúakon.

Ezen a menhelyen csak 75 kutyus van jelenleg, szerény, de jó körülmények között élnek, lelkiismeretes, kedves gondozóik vannak. Többségük idősebb, pár félős blökit leszámítva minden kutyus nagyon barátságos és alig várja, hogy valaki megszeretgesse, megvakarja a kis buksiját

– osztotta meg Bódi Sylvi.