Debrecenről és a városhoz fűződő viszonyáról kérdezte nemrég a Magyarország vár című utazási magazin Lukács Lacit. A Tankcsapda énekese tippeket adott a turistáknak városnézéshez, de azt is megosztotta a lappal, hogy szerinte melyek a legjobb helyek Debrecenben.

Forrás: Napló-archív

A Turizmus.com-on olvasható interjúban Lukács arról beszél, hogy a Debrecenbe érkező turistáknak a belvárossal érdemes kezdeniük az ismerkedést. – Ott áll Debrecen jelképe, a Nagytemplom, amelynek közelében megtaláljuk a legtöbb érdekes helyet, a kiállításokat, éttermeket, kocsmákat. Aki ide érkezik, nyugodtan tegye le a kocsit, és sétálva fedezze fel a várost! A tömegközlekedés jól szervezett, villamossal például kiválóan megközelíthető Debrecen második legfontosabb és legérdekesebb területe, a Nagyerdő – foglalta össze a zenész, aki szerint ha mondjuk természetbe vágyik az ember, a pallagi erdőt és az Erdőspusztákat is érdemes felkeresnie, de az imént szóba hozott Nagyerdő is játszik, ahol maga Lukács is rendszeresen fut.

A gyerekkel érkezőknek az énekes a strandokat és az állatkertet is ajánlotta, a vidámpark régimódi látványosságaival együtt. A debreceni nyári programok közül a Campus Fesztivált emelte ki, melyen a Tankcsapda ezúttal három koncertet is ad.

