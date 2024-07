– Hangszerbolti eladó voltam, ezért adta magát, hogy ismertem mindenkit, nem csak a Tankcsapda akkori tagjait. Az elejétől fogva láttam a zenekar munkásságát, sok esetben utaztam is velük, és mondhatom, hogy Lacival jó viszonyban vagyok. Sőt, azt is ki merem jelenteni, hogy Cseresznye (Molnár Levente, a Tankcsapda korábbi gitárosa – a szerk.) jóvoltából kerültem be a zenekarba. Ha ő nincs, akkor én a Tankcsapdába soha az életbe nem kerülök be – ismerte el.

Mesélt arról is, hogyan hullott szét szinte teljesen a zenekar – miután Cseresznye Tankcsapda-projektje után Amerikát választotta – majd alakult újjá, bár Fejes Tamás azt vallja, hogy a Tankcsapda egyet jelent Lukács Lacival, és amíg ő van, addig létezik a Tankcsapda is.

Fejes azt vallja, hogy amíg Lukács Laci van, addig létezik a Tankcsapda is

Forrás: MW-archív

Milliárdokat érő hangszerpark, jó barátság Dombi Tibivel, lázas készülődés a Tankcsapdával

Közben haladtunk az Egyetem sugárút felé, ahol már várt ránk a hangszerrengeteg. És hogy miként indult be a biznisz? Ezt is elmondta: 750 ezer forint kölcsönből épített fel egy másfél milliárd árukészlettel rendelkező birodalmat, és úgy véli, akkor lenne igazán szép a sztori, ha a nagyobbik fia vinné tovább a vállalkozást. Debrecen mellett Budapesten és Győrben is van már üzletük egyébként, de mint Tomi megosztotta velünk, ha jut rá idő és energia, még egy vidéki várossal szeretné bővíteni a repertoárt.