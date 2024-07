Hosszas szervezést után összeházasodott Dobos Evelin és Kovács Dániel Richárd az elmúlt hétvégén, írta meg a Story magazin nyomán az Index. A debreceni kötődésű színésznő kezét egy thaiföldi nyaraláson kérte meg a rendező-producer, és pár hónappal ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy nem szeretnének semmit sem elsietni, emiatt pedig lehet, hogy 2024-ben nem is lesz esküvő. Végül aztán lett, és a pár el is mesélte a nagy nap részleteit.

Életük talán legfontosabb napjáról mesélt Dobos Evelin és Kovács Dániel Richárd

Forrás: MW-archív

Rá kellett szólni Dobos Evelinre, hogy kezdjen el készülődni

A családjaikkal egy nappal korábban érkeztek meg a helyszínre, az idő pedig végig tökéletes volt. A ceremónia késő délután kezdődött. – Mivel semmi dolgunk nem akadt, a legnagyobb nyugalomban süttettük a hasunkat a medence szélén. Aztán olyan délután magasságában rám pirítottak, hogy most már illendő lenne elkezdeni készülődni… – mondta Dobos Evelin, akinek három menyasszonyi ruhája is volt. Az egyiken még az utolsó napokban is igazítani kellett, mivel egy hét alatt 4 kilót fogyott.

Nem az esküvőszervezés miatt! Inkább csak mert kevesebb lett az edzés, és az az izom, ami a Sztárboxra való felkészülésem alatt feljött rám, részben eltűnt

– sorolta a magazinnak.

A beszélgetésből kiderül még többek között, hogy