A 2010-es év Miss Word Hungary választás győztese Dobó Ági 14 éve él boldog párkapcsolatban férjével. Ugyanakkor ez a boldogság nem hullott az ölükbe. A házaspár rengeteget dolgozott és dolgozik ma is a kapcsolatukon, és nagyon sok akadályt győztek le már eddig is közösen. Mind erről a Palikék világa By Manna YouTube-csatornán beszéltek. „Szemérmetlenül jöttek oda...” – olvasható a Metropol cikkében.

Dobó Ági nem volt könnyű helyzetben egy-egy társasági eseményen

Forrás: Youtube / Palikék Világa by Manna

Dobó Ági többek között arról is beszélt, hogy milyen tapasztalatokat szerzett, amikor férjével együtt megjelentek társasági eseményeken, és hogyan próbálták elcsábítani mellőle Csabát.

Szerintem kapós volt előttem is, de az, hogy én lettem a párja, biztosan felértékelte őt a piacon. Onnantól kezdve olyan mennyiségű nőt kellett levakarnom róla, hogy az nem igaz

Szemérmetlenül jöttek oda rendezvényeken és eseményeken. Beleálltak az aurájába úgy, hogy nekem hátat fordítottak. Annyira gusztustalanul viselkedtek, hogy az már filmbeillő. És nem egy vagy kettő, hanem nők tucatjai. Lehet, hogy ez egy speciális, női küzdősport, de én mindig utáltam benne részt venni. Fura, de fordítva soha nem történt ilyen. A tizennégy évünk alatt, talán ha három pasit említhetnék, akik ténylegesen, bizonyíthatóan rám mozdult, és azok is furák voltak – mondta a stúdióban Dobó Ági, akitől férje Csaba vette át a szót, és elárulta, hogy rengeteget dolgoznak azon, hogy a kapcsolatuk ennyi év után is kiegyensúlyozott maradjon.

Ahhoz, hogy jó maradjon, dolgozni kell rajta

Neked ez testhezálló lesz – kacsintott össze Palik Lacival a vállalkozó, mielőtt egy autós hasonlattal folytatta.

Mondjuk veszel egy jó autót, ami 15 év múlva már nem annyira jó, ergo dolgoznod kell rajta. Elviszed olajcserére és garázsban tartod, stb… A házasság is egy ilyen dolog. Ahhoz, hogy jó maradjon, dolgozni kell rajta

– fogalmazott Dobó Ági férje. Majd az egykori szépségkirálynő azt is elárulta, hogy időnként külső segítséget is kérnek, hogy rendezzék az esetlegesen összekuszálódott soraikat.

Dobó Ági és férje időnként párterápián vesznek részt

Most pont nem járunk, de jártunk már több hullámban is párterápián, és voltunk külön-külön is pszichológusnál. Az az igazság, hogy sokszor nem értjük egymás nyelvét, és kell egy tolmács

Néha olyan, mintha Csaba kínaiul beszélne, én meg mondjuk spanyolul, és olyankor kell valaki, aki szinkronizálja a nyelveket. Sok mindent tanultunk a terapeutától egymásról, és a másik félgondolkodásáról, illetve magunkról. Volt, hogy már a szakadék szélére is elszaladtunk, ezért kértünk segítséget – tette hozzá Dobó Ági.