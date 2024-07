Cserpes Laura nem is olyan rég még a születésnapját ünnepelte. Pár napja arról is lerántotta a leplet a Debrecenben született énekesnő, hogy mit szeret magában a legjobban, mi az amire igazán büszke. Most a Borson olvasottak szerint egy ideje hallgat a magánéletéről, főleg arról, hogy ki az a szerencsés férfi, aki elnyerte a szívét. Annyit lehet tudni, hogy tavaly decemberben már biztosan egy párt alkottak: akkor az énekesnő egy videoklipben is megmutatta őt, azonban akkor sem láthattuk a férfi arcát.

Cserpes Laura sokat titkolózik a szerelmi életéről

Forrás: MW-archív

Újra láthatjuk Cserpes Laura titokzatos szerelmét

Titokzatos párját ezúttal újra megmutatta. Laura Instagram-oldalán osztotta meg a fotósorozatot, ahol balatoni romantikázásuk örömteli pillanatait láthatjuk. Valószínűleg párja ezúttal civil, és szándékosan döntöttek úgy, hogy nem szeretnék, ha szerepelne a nyilvánosság előtt, ezért arcát továbbra sem láthatjuk. Vajon ez a későbbiekben is így marad? Szerinted kiderül valaha ki a titokzatos romantikus?