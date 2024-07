A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas Bodrogi Gyula áprilisban volt 90 éves, de kora ellenére kitűnő formában van, aktívan dolgozik, és meg sem fordul a fejében, hogy búcsút intsen a színpadnak, írja a Star magazin interjúja nyomán a Metropol. Mint emlékeztettek, a színművész 2 hónappal ezelőtt vállsérülést szenvedett, gyógytornára járt, és most arról is beszélt, hogyan halad a kezelése.

Bodrogi Gyula egyebek mellett elárulta: idén Hajdú-Biharba jön nyaralni

Forrás: MW-archív

– Úgy érzem most már, hogy percenként javulok egy kicsit. Hála istennek, a nyárra rendbe jött a vállam, most már semmi bajom nincs. Ami volt, az is elmúlt, és már nem zavarja meg a hétköznapjaimat. Újult erővel vetettem bele magam a legmelegebb hónapokba – árulta el Bodrogi Gyula, aki többek között arról is beszélt, hogyan telik a nyara, terveznek-e például üdülést valahol.

Bodrogi Gyula: nem tudjuk összeszedni magunkat egy nagyobb kiruccanáshoz

– Semmi eget rengető tervem nincs: megszervezem a korábban elmaradt baráti találkozókat, a szokásos vadászatokon fogok részt venni, már amennyire majd az időjárás engedi. Nyaralást nem tervezünk, nincs nekünk ahhoz képességünk. Dolgozni természetesen tudunk, de nem tudjuk összeszedni magunkat egy nagyobb kiruccanáshoz. Ha a munkából kifolyólag el kell utazni például Olaszországba, azt szoktam felcímkézni nyaralásnak.

Belföldön fogunk eltölteni egy-egy napot Hajdúszoboszlón és Debrecenben. Csodálatos tájak vannak itthon is, egyszerűen képtelen vagyok betelni velük.

A Nemzeti Színházzal nyáron ellátogatunk Gyulára és Szarvasra is, örülök, hogy előadásokkal is színesítjük a nyarat – sorolta a színművész.

Bodrogi Gyula emellett beszélt arról is, hogy még 30 évet szeretne élni, és a végrendelkezés még nem aktuális nála.