A Debrecenben született modell már évek óta a szörfözés szerelmese, amiről már többször is beszámoltunk. Bódi Sylvi a szenvedélyét már olyan szintre emelte, hogy táborokat is tart az érdeklődőknek.

Bódi Sylvi igazi profiként szeli a hullámokat

Forrás: Bódi Sylvi / Facebook

Bár Bódi Sylvi mindig is az egyik legszexibb magyar celeb volt, és mivel ez a sport kemény fizikai erőnlétet igényel, így a modell még 43 évesen is felképesztő formában van. A Metropol beszámolója alapján ezt pedig legújabb képein is bebizonyítja, hiszen egy vadítóan szexi, párducmintás fürdőruhában lovagolja meg a hullámokat játszi könnyedséggel. Követői pedig szinte nem is hisznek a szemüknek, nem győzik dicsérni a magyar szépséget.

Ebben is ügyes vagy Sylvi. Gratulálok!

Nagyon nagy tehetség vagy és megérdemled a dicséretet

– írták mások mellett a modell Facebook-oldalán megosztott fotókhoz.