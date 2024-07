Szuper jó kis csapat volt ez! Sok kedves embert ismertem meg az újak személyében: ebben a táborban is volt egy hölgy, aki legyőzte a félelmeit és önmagát – ez hatalmas dolog –, és a balatoni és tapolcai triumvirátus is keményen tolta a szörföt. Voltak régi ismerősök is: egyik jó barátom fia illetve egy nagyon vagány lány, aki a balis táboromban is ott volt. Nagyon örülök, hogy a volt óvó nénim és a lánya idén is csatlakoztak hozzánk. Köszönöm Nekik a bizalmat, hogy engem választottak arra, hogy bevezessem Őket a szörfözés alapjaiba. Igazán megtisztelő, és nagyon büszke vagyok egytől egyig mindenkire, mert nagyon ügyesek voltak!