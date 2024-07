Nagyon sokan és nagyon-nagyon várták Azahriah Campus fesztiválos koncertjét. A tavalyi délutáni fellépés után idén már ő zárta a nagyszínpadot, így mindenki odaérhetett, aki kifejezetten miatta váltott napijegyet. Pár perc késéssel a húrok közé is csapott mezítláb, a már-már védjeggyé vált horgász kalapban a hazai könnyűzenei rekordokat döntögető, 22 éves srác. Addigra már szépen begyűlt a tömeg, nagyjából le is zárultak az „itt állok a fa alatt”, „a táblával szemben”, „várj, világítok!”, „én már látlak” telefonbeszélgetések, bár még egy-egy végeláthatatlan embervonat megpróbált utat törni magának. Sok sikert kívántunk nekik, mint annak a srácnak, aki a több ezer ember között egy elhagyott karkötőt keresett.

Népes tömeg várta Azahriah-t a Campuson

Forrás: Czinege Melinda

A színpadon egy pillanat alatt húrok, a konga és a dobok közé csaptak, szép kezdés volt, de ami utána jött… Nos, maradjunk annyiban, hogy többek arcán látszott, hogy nem ilyen repertoárra számítottak. Azahriah egy közel fél órás „chill-blokkot” hozott a Campusra, az angol nyelvű dalait énekelte, amit persze ismernek, szeretnek a rajongók, de nem biztos, hogy pont egy fesztiválon. Mikor már a negyedik ilyen dal csendült fel, kisebb kétségbeesés ült ki a környezetünkben az arcokra: ez most végig ilyen lesz? Szerencsére nem.

Azahriah-nak már úgyis minden mindegy

Megjött Desh. Jöttek a pörgősebb nóták, egy srác ekkor ellőhette a csajozós dumáját is; szolgálati közleményként közölte a baráti társaság hölgy tagjaival, hogy az ő nyelve is úgy pörög mint az Azié. Azért még becsúszott egy akusztikus dal, a legnagyobb katarzist végül a Mindegy hozta meg, a csalódást pedig a vége. Több ezer ember torkából zengett: vissza-vissza! Mindhiába. Nem volt két ráadás, de még egy sem. Valószínűleg soha nem örült egyszerre ennyi ember a technikusnak, aki elsőként lépett a színpadra szétszerelni a technikát, de amint rájött a tábor, hogy Azi bizony úton van a backstage-be, s már valószínűleg a koncert utáni cigijét szívja, vegyes érzelmekkel kullogtak el az rajongók. Többen Nótár Mary buliján kötöttek ki, volt, aki pedig a villamoson. Végül is kipipálhatjuk, hogy voltunk Azariah-koncerten, voltak jó részek, többször robbant a buli, de azért na…