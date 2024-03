A P.Mobil a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be nemrég, hogy három koncertet is el kell halasztaniuk, ezek között ott van a zenekar április 27-i, Lovardába szervezett fellépése is.

Van néhány hírünk számotokra! Nyugi, senki nem lép ki, nem lesz énekescsere és Dani sem nősül meg. Lóránt térdproblémájával sajnos valamit kell kezdenünk, és itt valamelyik kezünkbe bele kell harapni. Vagy most megy el kezelésre, vagy lehet, hogy a nyári legnagyobb koncertdömpingben adja meg magát a térde. A kezeléshez elengedhetetlen 6-8 hét pihenés, ezen időszak koncertjeit későbbi időpontra kell tennünk. Ez a dolog három koncertet érint: Pécs, Debrecen, Szeged

– írták a posztban, melyet a Ripost vett észre.

A lap elérte az együttes vezetőjét, Schuster Lórántot, aki elmondta: több probléma is felmerült, gyógykezelésekre és operációra is szüksége lenne. Ezeket azonban csak akkor vállalja, ha felépül a május 19-i budapesti koncertre, amelyen a P.Mobil ötvenedik évfordulóját ünneplik.

A cikk emlékeztet, Schuster korábban számos operáción is átesett: kemoterápiás kezeléseket kapott, s több hasiműtétje volt az elmúlt években.