Szívhez szóló történetet elevenített fel Fejes Tamásról, a Tankcsapda dobosáról a debreceni kötődésű keresztény énekes-zeneszerző, Pintér Béla. A zenész a napokban azt mesélte el a közösségi oldalán, mennyire rendes volt vele Fejes, amikor bement hozzá a hangszerboltjába, és hogy a dobos a tettével közvetve is hozzájárult ahhoz, hogy elkészüljön Pintér egyik legelső gyerekalbuma. A hosszú történetet, amelyet egyébként a Tankok Facebookja is megosztott, alább teljes terjedelmében olvashatják.

„Ülök a zenekuckómban és a hangszereimet nézegetem. Megannyi érzés, emlék tódul a lelkembe, hiszen dalok százait írtam rajtuk. Felidéződnek élethelyzetek, félelmek, örömök, sírás, nevetés... és egy rég elfeledett emlék abból az időből, amikor még nem volt zongorám, így nem tudtam min megírni, és nem tudtam mivel hangszerelni a dalaimat. Álmodozva nézelődtem a Tankcsapdából ismert rocker, Fejes Tamás hangszerüzletében, újra és újra szembesülve a valósággal; nekem nincs pénzem egy saját hangszerre. Aztán egyszer egy péntek délután megint ott tébláboltam az üzletben majd minden bátorságomat összeszedve megkérdeztem:

»Nem vihetnék el egy hangszert a hétvégére? Hétfőn nyitásra visszahozom.«

Tamás csak nézett rám. »Ez nem egy kölcsönző!«- mondta.

Megértettem, kicsit szégyelltem is magam.

Pár perc múlva azonban oda hívott a pulthoz és azt mondta:

»Nem szoktam ilyet csinálni, nem is ismerlek, azt se tudom ki vagy, de válassz egy hangszert. Hétfő reggel nyolcra itt legyél vele.«

Majd' kiugrottam a bőrömből, megvolt az álomszinti.

Hazavittem és az albérlet konyhájában kitettem az asztalra.

Emlékszem, ott álltam felette és azt mondtam Istennek:

Uram! Két napom és három éjszakám van arra, hogy megírjak és meghangszereljek tíz dalt, (ugyanis egy lemezt, ((kazettát)) szerettem volna készíteni.)

Nekiláttam, hétfő hajnalra elkészült a Gyerexáj című albumom...

»Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.« (Luk. 1:37)

Ha valami nincs, nála akkor is van. Megoldja, áthidalja, megsegít!

Azóta már van saját hangszerem, de épp úgy rá vagyok utalva a gondviselésre, mint sok-sok évvel ezelőtt ott a hangszerboltban.

Ma is írom a dalokat, és ma is szeretném zöldfülű, Istenre utalt kezdőként csinálni.

A Tankcsapda meg nem is tudja, hogy ő szponzorálta az egyik első gyereklemezemet.

Azt hiszem itt az ideje újra bemenni abba a boltba...

Isten jó!”