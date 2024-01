Január 8-tól ismét celebek öltik magukra a munkaruhát a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A sztárok két-két fős csapatokban dolgoznak különböző reptéri munkában, hogy a munkanap végén minél több kilométert gyűjtsenek, amelyek a fődíj, egy álomutazás távolságát határozzák meg – olvasható az Origo Közlésében.

A munkavégzés nem csak a kilométerek gyűjtése miatt fontos, hiszen az aktuális napon szorgalmasabban dolgozó csapat jutalomban is részesül. Zimány Linda és a debreceni születéső modell, Bódi Sylvi az első - vesztes - nap után kénytelen voltak a reptéren tölteni az éjszakájukat, azóta viszont már volt nyertes napjuk is, így a szálloda kényelmét is kiélvezhették.

Mint írják, a január 10-i adásban pedig már búcsúznia is kellett egy szereplőnek, Sydney van den Bosch és Pásztor Anna sorsáról kellett döntenie a két modellnek.

Sydney nehezen birkózna meg a megterhelő fizikai feladatokkal, vélte Bódy Sylvi, amikor arról volt szó, kit küldjenek haza a másik csapatból. Végül Pásztor Anna esett ki: – Anna nagyon sokat beszélt a gyermekeiről, nagyon hiányoznak neki. Anna biztos örülne, ha a gyerekeivel több időt tölthetne a koncertturnék és a forgatások között – magyarázta Zimány Linda a döntést.