A Bulvárból jeles című podcastben újra lecsapnak a sztárhírekre a debreceni celebguruk. Emese helyett ezúttal egy másik újságíró kolléga, Gubányi Patrik ült le Dórival kipletykálni a heti történéseket. A debreceni celeb, Megyeri Csilla került a bulvároldalak kereszttűzébe a napokban, azzal a hírrel, miszerint szakított a vőlegényével, Zsoltival és el is költözött otthonról. De hogy ebből mi az igaz, és mit nyilatkozott erről Csilla, kiderül a podcastben. Mint ahogy az is, hogy a debreceni tiktokker, Bélteki Bélával bulizott együtt Nagy Alekosz, és a Haonnak Béla elárulta milyen is volt személyesen megismerni a tévés celebet.