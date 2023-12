A Bulvárból jeles című podcastben újra lecsapnak a sztárhírekre a debreceni celebguruk. Dóri és Emese a mai adásban véleményt formálnak arról, mennyire lehet másabb már december első napjaiban karácsonyozni, és nem akkor, amikor egyébként szoktunk, december végén. Bódi Sylvi néhány hetet töltött itthon, együtt volt a szeretteivel, készült halászlé és bejgli is, am most újra elhagyta az országot.

Továbbá szót ejtettek arról is, itthon milyen fenyőfából vásárolunk a legtöbbet.