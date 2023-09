Debrecen négyszeres világbajnok táncosának, a mindössze nyolcéves Takács Szofinak is elkezdődött az iskola a napokban. Arról, hogy ebben az időszakban pontosan hogy néz ki a fiatal tehetség napi programja, az édesanya, Takács-Pántya Barbara beszélt a Ripostnak.

Reggel elviszem az iskolába, ahol általában fél 2-kor végez. Onnan egyenesen edzésre megyünk, ahol 3-4 órát gyakorol. Ezután otthon kap egy kis játékidőt, majd jöhet a fürdés és a tanulás

– sorolta a nő, aki egyben a kislány klubja, a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület vezetője is. Szofi most kezdte a második osztályt az iskolában, és nagyon lelkes, hiszen tavaly is kitüntetéssel végezte el a tanévet.

Szerencsére nagyon okos kislány és gyorsan tanul. Szeret is iskolába menni, szóval szerencsére ez sosem szül problémát

– osztotta meg Takács-Pántya Barbara. Szofi azt is elárulta, mi szeretne lenni, hogyha felnő: állatorvosként képzeli el a jövőjét.

Mint arra a lap is emlékeztet, Takács Szofi már hároméves kora óta táncol, ennyi idősen szerezte meg első világbajnoki címét is.