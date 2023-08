A Bulvárból jeles című podcastben újra lecsapnak a celebhírekre a debreceni celebguruk. Dóri és Emese a mai adásban is véleményt formált a helyi ismert celebekről, illetve Megyeri Csilláról is beszélgettek, akit fizikailag bántalmaztak a Campus Fesztiválon.

Továbbá arról is szót ejtettek, mi lehet az oka annak, hogy 2023-ban is nagyon sok celebpár jelentette be: válságba került a kapcsolatuk, házasságuk, úgy tűnik, elválnak az útjaik.