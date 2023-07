Kis túlzással átutazta a világot pár hét leforgása alatt a TV2 hajdúnánási műsorvezetője, Vitányi Judit. A műsorvezető a pénteki Mokkában „szeretetgombóc” hónapnak nevezte a júniust, ugyanis ekkor mindig kijut számukra az ünneplésből – számolt be a Tények.

Istenes László azonnal saját magát is behelyettesítette az egyenletbe, hiszen neki is júniusban volt a születésnapja, a valóság azonban az, hogy ezzel a stúdióban egyedül ő volt tisztában. Ha a Mokka műsorvezetőjének piros betűs dátumát nem is, de a családtagok és a barátok születésnapjait mindig megünneplik Vitányi Juditék júniusban, sőt, párjával is ekkor ünneplik az évfordulójukat.

A nagy utazás Rodoszon indult, ahol rengeteg mindent szeretett volna megtekinteni a Tények műsorvezetője, aztán három látványosságra szűkítették a kört, végül azonban nagyjából semmit sem láttak a nevezetességekből. Ez azonban nem szegte kedvüket, megbeszélték párjával, hogy egy olcsó repülőjeggyel hamarosan visszatérnek a szigetre. Ezt követően Isztambulban, Balin, majd Szingapúrban is megfordultak.

Judit szerencséje, hogy szerelme sem vágyik igazán az extrém kalandokra, nincs késztetése mindenből a legmagasabbat és a legnagyobbat meghódítani, így kiváló az összhang közöttük a kiruccanásaik során.

– Mindketten szeretjük a pocakunkat – vallotta be, hogy a gasztronómia is egy sarkalatos pontja náluk az idegen kultúra megtapasztalásának. Nagyon örült, hogy Balin annyira természetes és helyben termesztett összetevőkből készülnek az ételek, hogy egyáltalán nem kellett figyelnie a kalóriákra.