„Remélem jól megvertek, már rád fért”

Ilyet soha, semmilyen körülmények között nem mondhatunk.

Hogy én hibáztatom-e magam? Minden nap. 8 nap telt el, de éjszakánként alvás helyett azon pörgetem az agyam, hogy mit kellett volna máshogy csinálnom, mikor volt az a pont, amikor inkább fel kellett volna állni, és elsétálni. Én sosem tapasztaltam az életemben erőszakot. Nem tudok mit kezdeni a történtekkel, annyira idegen számomra ez az egész helyzet. Méltatlannak érzem, hogy emiatt magyarázkodjak, hiszen nem szerepel az eszköztáraman a dolgok ilyesfajta elintézése.

Önmagában is hatalmas teher, egyik áldozatnak sincs arra szüksége, hogy a környezete, vagy akár idegenek őt hozzák ki hibásnak. És azt sem gondoltam, hogy ennyire rettenetes érzés ez, és micsoda utóhatásai vannak. Az agyunk tudja, hogy mennyit engedjen feldolgozni, és azt is, mennyit felejtsen. Én most jutottam el addig, hogy ezt le tudjam írni. Valamikor eljutok odáig is, hogy dolgozzak azon, hogy elengedjem, feldolgozzam ezt. Nem akarok túlozni, hiszen köszönöm, megvagyok, de számomra is meglepő, mennyire mélyen tudja érinteni az ember lelkét a testi erőszak. Ha rajtam múlt volna, az egészről maximum a legszűkebb környezetnek meséltem volna, de nekik se szívesen. Nem akartam célszemély lenni, akibe minden „katasztrófaturista” belerúghat, akit szájára vehet egy ország, csak mert olyan méltatlan helyzetbe keveredett, hogy egy bántalmazás miatt neki kelljen magyarázkodnia.

De belegondoltam, hogy hány olyan nőtársam van, aki nem meri elmesélni a történetét, nem mer segítséget kérni. Nőket bántalmazni nem oké. Nincsen rendben, ha megütnek egy nőt, nincsen rendben, ha bármilyen módon kezet emelnek rá és nincsen rendben, ha azt gondoljuk, „biztos rászolgált”.

Nincsen rendben.

Nincsen rendben, ha nyilvános helyen a földre löknek és ütlegelnek egy nőt, nincsen rendben, ha utána az a nő nem meri elmesélni, vagy próbálja a jelentőségét csökkenteni.

Nincsen rendben! Megírtam ezt a bejegyzést azokért a Nőkért, akik félnek, akik ugyanúgy nem alszanak, mint én, akik nem merik elmondani a környezetüknek, hogy bántják őket. Feltöltöttem ezt a képet smink és Photoshop nélkül azokért a nőkért, akik sminkelik azokat a fotókat, amiket elszenvednek.

Arra kérlek Benneteket, hogy attól függetlenül, hogy szerettek-e, vagy sem, nézzetek körül, hallgassátok meg az ismerőseiteket, figyeljetek jobban oda a másikra. A legszomorúbb az, hogy mindez zárt ajtók mögött is megtörténhet nap mint nap, olyan emberek által akik „szeretik” a másikat.