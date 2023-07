Cívisvárosi középiskolás fiatalok vették birtokba a végzősök napján az Aquaticum Debrecen Strandot, ahol a tanulmányaikat befejező diákok a városnak köszönhetően egy napig ingyen vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait. A végzős fiataloknak műugró versenyt is szerveztek a strandon, ahol Megyeri Csilla televíziós műsorvezető is zsűrizett, többek között a magyar műugró és Exatlon-sztár Somhegyi Krisztiánnal együtt. Telefonon értük utol Csillát, aki a Haon-nak mesélt a vizes élményről. – Krisztián profi, segítséget is kértem tőle, hogyan pontozzak, de utána is olvastam milyen a szabályos ugrás. A humort próbáltam értékelni a zsűrizés során, de alapvetően nem voltam szigorú, igyekeztem következetes lenni. Eleinte hivatásbeli zsűritársamra hagyatkoztam, aztán már figyeltem, tanultam, így egy idő után észleltem én is, mi a szép ugrás – vallotta Csilla, akiről kiderült, retteg a magasságtól. Elmondta, hogy magát vélte felismerni az egyik vállalkozó szellemű ugróban, aki orrát befogva érkezett a vízbe. – Az egész zsűriasztalt lecsapta, tiszta víz lett minden, aztán úgy voltam vele, akkor ne csak kicsit legyek vizes, így az egész hajam megmártottam a medencében. Jól is esett a nagy melegben – nevetett Csilla.

Debreceni bulizás

A celebtől azt is megkérdeztük, hogy mikor találkozhatunk legközelebb vele Debrecenben. Elmondta, a Campus Fesztivált nem hagyná ki, több fellépő koncertjére is kíváncsi: Azahriah és Majka nagy kedvence, de legfőképp a társaság miatt szeret oda járni. – Találkozhatok a régi barátokkal, ismerősökkel és a régi csoportársakkal, ilyenkor mindenki egy helyen bulizik – hangsúlyozta. Csillát jövőbeli terveiről is kérdeztük, azonban nem szeretett volna egyelőre ezzel kapcsolatban bővebben nyilatkozni.

HAON