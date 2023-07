A debreceni Takács-Pántya Barbara – aki egyébként a Feeling Tánc es Mazsorett Egyesület művészeti vezetője – családjával Törökországban pihent, amikor igazi különlegességet szúrt ki az égbolton, számolt be a BorsOnline. Telefonjával gyorsan le is videózta az érdekességet, arra viszont sehogy sem tudott rájönni, hogy mi is lehet a furcsa fényes mozgó „vonal”. Nemsokára ki is posztolta a közösségi oldalára, reménykedve, hogy valaki választ ad a kérdésére.

Nem sokkal később egy ismerős válaszolt is:

Elon Musk műholdját sikerült lencsevégre kapni.

Mint a Bors rámutat, a techguru július 7-én újabb Starlink internetes műholdakat bocsátott pályára. A műholdakat 60 darabos kötegekben bocsátják fel, és a kilövés utáni napokban a legmegfelelőbb a megtekintésük, mert ekkor verik vissza a legtöbb napfényt, és még mindig közel vannak egymáshoz, így elég érdekes látványt nyújtanak. Idővel a műholdak azonban eltávolodnak egymástól, és alkalmazkodnak a különböző magasságokhoz és dőlésszögekhez, csökkentve annak valószínűségét, hogy látják őket.

A Starlink-műholdak követésére még egy saját weboldalt is létrehoztak, amelynek segítségével bárki megnézheti, mikor ér egy eszköz a saját városa közelébe.