A Bulvárból jeles című podcastben újra lecsapnak a celebhírekre a debreceni celebguruk. Dóri és Emese a mai adásban véleményt formált a helyi és az országosan is ismert celebekről, ezúttal első körben a Magyarország Szépe verseny két hajdúsági szépségről Szabó Orsiról és Nehéz Nóráról beszélgettek, akik a felkészülési táborban több alversenyben is jeleskedtek, ma pedig órási a tét számukra, ugyanis az sem lehetetlen: egyikük fejére kerül a korona!

Majd kibeszéltük a felkapott hazai előadókat, többnyire azokról ejtettünk szót, akik a Campus Fesztiválon is szórakoztatni fogják a nagyközönséget. Most pedig mindenki megtudhatja, kedvencei mekkora gázsiért lépnek színpadra.