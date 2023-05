Sajtótájékoztatón mutatták be Budapesten azt a húsz versenyzőt, akik harcba szállhatnak az idei Magyarország Szépe címért – olvasható az MTI-n.

A kiválasztott húsz versenyző: Albutiu Réka, Buzás Vanda, Csasztvan Lilla, Gilicze Éva, Hacsi Boglárka, Hatos Kitti, Hegyi Zsanett, Jagasics Maja Hedvig, Koncz Patrícia, Kovács Evelin, Mészáros Alina, Nagy Annamária, Nagy Henrietta, Nehéz Nóra, Novák Zafír Bella, Oravecz Fruzsina, Polgári Léda Anna, Snóbel Sára, Szabó Orsolya és Zieger Natasa.

A versenyzők között két debreceni fiatal nő is található. Nehéz Nóra és Szabó Orsi, az utóbbiról többször írtunk már, ugyanis ő nyerte meg 2021-ben a Tündérszépek országos szépségversenyt, valamint győzedelmeskedett Hajdúszoboszlón, a Hajdúság Szépén is.

Szabó Orsi

Forrás: Miss World Hungary/Facebook

Kapcsolatteremtés és tapasztalatszerzés

Nehéz Nóra, a huszonegy éves debreceni kötődésű lány a Haon érdeklődésére elmondta, több szépségversenyen vett már részt, de mindenképpen szerette volna magát megmérettetni egy magasabb szintű versenyen – ez pedig a Magyarország Szépe verseny. – Mint a többi lány, én is eljátszadozom a gondolattal, milyen csodás érzés is lenne, ha a döntőben az én fejemre kerülne a korona, ám mindemellett kapcsolatépítés és tapasztalatszerzés céljából is döntöttem a megmérettetés mellett – fogalmazott. Hozzátette, 15 évig versenyszinten karatézott, szabadidejében pedig imád festeni.

Nehéz Nóra

Forrás: Miss World Hungary/Facebook

A verseny döntője június 11-én lesz, melyet a DunaTV élőben közvetít, akkor derül ki, ki képviseli Magyarországot a nemzetközi Miss World világdöntőn.

A koronavírus-járvány miatti rövid kényszerszünet után számos újítással visszatérő nagyszabású gálaműsorba a felkészülési táborból tizenhatan jutnak be. A győztes egy évig viselheti a Miss World Hungary címet, emellett jószolgálati munkájának részeként a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat arca lesz – mondta el Somossy Barbara és Csitári Gergely, a verseny két műsorvezetője a bemutatón.

Az idei megmérettetésen újdonság lesz, hogy a versenyzők bikini helyett sportruhában vonulnak végig a kifutón. A kreatív tourban új műsorelem lesz a királynő-tour, amelyben az elmúlt hét év döntősei térnek vissza, felidézve a korábbi évek versenyeit.

A fináléban a zsűritagok – mások mellett Rogán Cecília és Sarka Kata versenyigazgatók, valamint Kárász Róbert, a Duna Médiaszolgáltató kreatív igazgatója – szavazatainak összesítése után a legtöbb pontot szerző versenyző nyeri a Miss World Hungary címet és a lehetőséget, hogy részt vegyen a nemzetközi döntőn. Idén is lesz közönségdíjas, a nézők alapdíjas telefonszámon tudnak – a határon túlról is – voksolni az általuk legszebbnek ítélt versenyzőre.

A húsz döntős fotói itt tekinthetők meg.

NE